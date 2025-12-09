Спасатель рассказал россиянам, как безопасно нарядить елку к Новому году

С приближением праздников россияне начали устанавливать новогодние ёлки. Спасатели призывают уделить особое внимание пожарной безопасности, соблюдая ключевые правила при оформлении жилья.

В преддверии Нового года заместитель начальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин обратился к жителям региона с рекомендациями по безопасному украшению домов и квартир. Основное внимание следует уделить правильной установке главного символа праздника – новогодней ели.

Ёлку необходимо размещать на устойчивом основании, вдали от отопительных приборов, радиаторов и любых открытых источников огня. Важно, чтобы дерево не закрывало выходы из помещения, а его ветви не соприкасались со стенами, шторами или потолком. Особую осторожность стоит соблюдать семьям с детьми и домашними животными, чтобы избежать случайного падения дерева.

При выборе украшений рекомендуется отказаться от легковоспламеняющихся материалов, таких как вата, бумага и целлулоид, в пользу негорючих или огнестойких аналогов. Использование зажжённых свечей для декора ёлки категорически запрещено.

Отдельного внимания требует проверка новогодней иллюминации. Перед использованием гирлянды нужно осмотреть на наличие повреждённых проводов, треснувших лампочек или признаков неисправности. Включать их без присмотра, особенно на ночь или при уходе из дома, недопустимо.

Спасатели также напоминают, что использовать пиротехнические изделия – фейерверки, петарды, бенгальские огни – разрешается только на улице, соблюдая безопасную дистанцию от жилых домов и людей, передает "Радио 1".