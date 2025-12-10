Идеально чистые стекла: как мыть окна без разводов и подтеков

Если​‍​‌‍​‍‌ за окном еще не лежат сугробы, можно успеть вымыть окна. Стекла покрываются таким слоем грязи, с которым бывает сложно справиться, но с правильным подходом можно вернуть им кристальную чистоту быстрее. О том, как это сделать, рассказывает автор канала TechInsider.

© ГлагоL

Для начала приготовьте все необходимое: ведро с водой, средство для мытья посуды, резиновую щетку для стекол, махровую тряпочку или валик, махровую тряпку и салфетку из микрофибры.

Наполните ведро водой и добавьте чуточку средства для мытья посуды. Сначала смочите махровую салфетку и протрите ею внешнюю раму окна, сняв основной слой пыли. Затем окуните в мыльный раствор щетку или валик, хорошенько отожмите и очистите стекло круговыми движениями, чтобы смыть грязь и разводы.

Следующий шаг — самый важный. Возьмите резиновую щетку и держите ее под углом примерно 30 градусов. Протирайте стекло горизонтальными движениями, проводя ровные линии, которые перекрывают друг друга. После каждого прохода обматывайте резиновую щетку сухой тканью, чтобы устранить собранную воду и не допустить подтеков.

Для окон с отдельными стеклами (например, в старых рамах) сперва очистите махровой тряпочкой каждую секцию, а затем удаляйте воду резиновой. Подложите под ее край сухую тряпку, чтобы собирать стекающие капли.

Если вы моете окна в квартире, то под окном постелите полотенце, которое хорошо впитывает влагу, чтобы не испортить пол. Можете использовать пульверизатор с мыльным раствором: побрызгайте стекло, протрите махровой тканью и сразу отполируйте микрофиброй, пока не высохло, — так разводов не будет.

И запомните: перед тем как мыть окна, не забудьте проверить погоду. Идеально это делать в пасмурный, но не мокрый день, когда солнце не будет испарять воду и оставлять на стеклах пятна.