Ветеринар объяснил, почему аромадиффузоры вредны для кошек

Врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал о вреде аромадиффузоров для здоровья кошек.

В беседе с Life.ru эксперт отметил, что такие устройства создают воздушную пылевую взвесь, характерную для автоматических освежителей, дезодорантов и парфюмерии, которые опасны для питомцев.

«Эта взвесь садится на пол, животное может пройти по ней, почувствовать что-то неприятное на лапках, облизать их, и тогда вещество попадает внутрь», — сказал Шеляков.

По словам специалиста, использование аромадиффузоров повышает риск развития аллергии и обструктивного бронхита у животного.

Ранее Шеляков в беседе с НСН дал рекомендации по выбору профессионального специалиста для питомца.