Как увеличить урожай смородины

Когда​‍​‌‍​‍‌ смородина подкармливается вовремя и правильно, она щедро цветет, а количество ягод потом будет на кустах даже и не сосчитать. Секрет в одной подкормке, которой обычно не уделяют достаточного внимания, рассказывает автор канала Виктория Радзевская.

Делают такую подкормку обычно за неделю до того, как куст покроется цветами. В это время растения активно подготавливаются к цветению и нуждаются в фосфоре и калии. Именно эти элементы отвечают за формирование бутонов, за сильное и обильное цветение, и за последующее завязание плодовых тел.

Многие опытные садоводы считают лучшим удобрением для смородины монофосфат калия, ведь это удобрение содержит все полезные вещества в доступной для растений форме. Вам нужно приготовить раствор, состоящий из 10 литров воды и 10 граммов монофосфата. Затем подкормите смородину, внося удобрение в неглубокие лунки вокруг корня.

Если времени нет, то можно попробовать опрыскивание. Для этого возьмите раствор 1 г удобрения на 1 л воды. Налейте в пульверизатор и опрыскайте кусты вечером, когда не будет ни ветра, ни яркого солнца, чтобы раствор не испарился, а смог проникнуть в растение.

