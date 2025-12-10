Как отмыть запущенный холодильник за пять минут без химии

Отмыть​‍​‌‍​‍‌ холодильник от жира и избавиться от неприятных запахов, кажется, затея не из легких. На самом деле, на это может уйти всего несколько минут, если под рукой окажутся простейшие средства, которые есть в арсенале каждой хозяйки. Подробнее об этом списке рассказывает автор канала mkset.ru.

© ГлагоL

Для начала нужно все подготовить: достать все продукты и полки, зимой можно временно унести их на балкон, также отключите холодильник от сети. Чтобы не ломать голову в поисках того, где стояла какая полка, сфотографируйте внутреннее пространство холодильника. Удалите пыль или мусор сухой тряпкой или пылесосом.

Теперь приготовьте чистящий раствор. В бутылке с распылителем смешайте по одной чашке столового уксуса и воды, добавьте одну чайную ложку средства для мытья посуды.

Если полки сильно загрязнены, замочите их в тазу с теплой водой с добавлением двух чашек уксуса и одной столовой ложки моющего средства. Тем временем займитесь чисткой внутренних стенок холодильника. Распылите раствор на стенки, полки и углы, дайте постоять минуту, а затем потрите губкой. Для чистки труднодоступных мест и щитка уплотнения дверцы используйте старую зубную щетку, а для особенно стойких пятен подойдет ненужная кредитка.

После чистки хорошо вытрите насухо все поверхности полотенцем и дайте дверце холодильника шанс полностью просохнуть, оставив ее приоткрытой. Внешние стенки, в том числе и ручку, протрите тем же раствором и затем пройдитесь влажной тряпкой. Достаньте полки, промойте их под струей воды, высушите и установите на место.