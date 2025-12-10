Как сохранить одежду в хорошем состоянии

В ритме большого города одежда — не только отражение стиля, но и показатель заботы о себе. Каждый хочет, чтобы любимые вещи как можно дольше выглядели новыми. «Вечерняя Москва» узнала у руководителя отдела качества, эксперта бренда косметики по уходу за одеждой Symphony Виктории Клокол о том, как на долгие годы сохранить гардероб в отличном состоянии.

© Вечерняя Москва

Правильный выбор средств для стирки

Многие не придают значения выбору стирального порошка или геля, хотя это один из ключевых факторов сохранения цвета и структуры вещей.

Для разных видов тканей есть свои средства. Так, гель для темных вещей препятствует вымыванию краски, сохраняя глубину и насыщенность цвета. Для белых — помогает против желтизны и серого налета. Этому способствуют разные компоненты. Например, nano-энзимы. Благодаря меньшему размеру они лучше проникают в волокна ткани и позволяют удалять пятна даже при низких температурах и при этом бережно относиться к ткани, сохраняя ее структуру, — объяснила эксперт.

Гели для стирки можно найти в формате концентратов для комплексного ухода. Это экономит деньги и время. Такие средства не только очищают одежду, сохраняя цвет, но и дарят ей мягкость, приятный запах, действуют как антистатик и даже облегчают глажку.

Похожий эффект дают и кондиционеры 4 в 1 с функцией жидкого утюга в форматах жидкого геля или твердых гранул. Они же придают одежде и стойкий аромат. Особенно если это парфюмы-кондиционеры с многослойными аромакомпозициями, разработанными мастерами. Ароматы на ткани в таких средствах сохраняют специальные капсулы, которые задерживаются на одежде и раскрываются в процессе носки, — добавила Клокол.

Температурный режим и сортировка

Часто одежда портится из-за нарушения температурного режима стирки. Слишком теплая или даже горячая вода может привести к усадке, появлению катышков и потере цвета. Чтобы избежать этого, всегда следуйте рекомендациям на ярлыке.

Стирайте вещи при минимально допустимой температуре. Сомневаетесь — выберите режим для деликатных тканей и средства, которые эффективно очищают даже при 30 градусах, — порекомендовала специалист.

Перед стиркой всегда сортируйте вещи по цвету и типу ткани. Это не пустая формальность: белое, цветное и темное стираются отдельно, чтобы избежать окрашивания и появления серости на светлой одежде. Также стоит отделять тяжелые ткани от легких: джинсы лучше стирать отдельно от рубашек и футболок.

Как стирать и сушить, чтобы не навредить

Переполненная машинка — враг вашей одежды. При большом количестве вещей качество стирки снижается, а ткань быстрее изнашивается из-за трения. Эксперт рекомендует заполнять барабан не более чем на две трети. Кроме того, используйте специальные мешки для стирки деликатных вещей.

Мокрую одежду не стоит сушить на солнце — так ткань быстрее выцветает. Лучше выбирать проветриваемое место в тени. Важно тщательно расправлять одежду перед сушкой, чтобы минимизировать заломы и упростить глажку.

Для шерсти и трикотажа используйте горизонтальную сушку — так вещи не вытянутся и сохранят форму, — отметила Клокол.

Глажка и уход после стирки

Гладьте вещи при температуре, рекомендованной на ярлыке. Для деликатных тканей используйте отпариватель или утюг с функцией пара. Это не только сбережет волокна, но и продлит жизнь любимым вещам.

Чтобы одежда меньше мялась и легче гладилась на низких температурах — выбирайте правильный режим работы машинки, не перегружайте ее и выбирайте средства с anti-age-эффектом или функцией жидкого утюга, — добавила эксперт.

После глажки храните вещи на плечиках подходящего размера — это поможет сохранить форму и избежать заломов. Также эксперт рекомендует не забывать иногда проветривать шкаф, чтобы избежать появления неприятного запаха.

Зима — пора уюта, но для наших ног она часто становится испытанием на прочность. Плотные ботинки и сапоги, призванные защитить от сырости, нарушают циркуляцию воздуха, приводя к излишней потливости, мозолям и неприятному запаху. Как подарить ногам комфорт даже в самую промозглую погоду, «Вечерней Москве» рассказала кандидат технических наук Катерина Лебедева.