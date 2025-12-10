Плесень больше не возвращается: простой секрет от отделочника

Черная​‍​‌‍​‍‌ плесень на стенах довольно неприятна и опасна. Помимо отталкивающего внешнего вида, она угрожает нашему здоровью. Если после стандартной очистки она возвращается после каждого ремонта, значит, пора воспользоваться другим способом борьбы. Автор канала «Мастер-Ок» делится необычным секретом, проверенным временем, который помогает избавиться от нее раз и навсегда.

Сначала пораженный грибком участок шпаклевки удаляется, так как плесень способна проесть ее насквозь. После этого следует обработать поверхность антисептиком, к примеру, жидким концентратом для стен и потолков. И вот самый неожиданный секрет: этим средством необходимо пропитать не только базовую поверхность, но и добавить его в раствор шпаклевки.

Жидкий концентрат и воду смешивают поровну (пропорции можно менять) и размешивают с сухой смесью до нужной густоты. Таким образом, состав не теряет пластичность, но теперь любой слой будет защищен от грибков и бактерий. Шпаклевку можно наносить тонко, чтобы не потребовалось шлифовки. Для верности обработайте поверхность после высыхания еще раз тем же средством.