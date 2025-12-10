Какие бытовые приборы сильнее всего загрязняют воздух в доме

Сочетание нагревательного элемента и коллекторного электродвигателя превращает фен в главный загрязнитель воздуха в помещении.

© Телеканал «Наука»

Таковы неутешительные выводы нового исследования, которое проводил Пусанский национальный университет. Оно изучало, как широко распространенные бытовые устройства выделяют ультрадисперсные частицы (УДЧ) тяжелых металлов, способные проникать глубоко в легкие.

Благодаря развитию измерительных технологий в последние годы внимание к УДЧ возросло, и выяснилось, что источники загрязнения внутри помещений часто оказываются серьезнее внешних. Поэтому так важно верно оценивать вклад этих внутренних источников в загрязнение воздуха и понимать, какие меры можно в этой связи предпринять, уверен инженер-эколог Ким Чанхёк, один из авторов исследования.

«В долгосрочной перспективе сокращение выбросов УДЧ от повседневных устройств, по сравнению с текущей ситуацией, будет способствовать созданию более здоровой среды в помещениях и снижению рисков хронического воздействия, особенно для маленьких детей», — полагает он.

По словам Кима, особую озабоченность вызывают такие мелкие приборы, как фены, поскольку их обычно используют в непосредственной близости от тела, и они не имеют защитных барьеров, которые могли бы снизить воздействие.

Ученые измерили выбросы частиц от нескольких устройств, сравнив фены с коллекторными и вентильными двигателями, а также исследовали нагревательные спирали в аэрогрилях и тостерах. (Коллекторные двигатели оснащены угольными щетками, которые при работе сами истираются в пыль и изнашивают токопроводящие ламели).

Авторы изучили химический состав частиц и использовали моделирование для оценки перемещения вдыхаемых УДЧ по дыхательной системе. Результаты опубликованы в Journal of Hazardous Materials.

Они показали, что приборы с щеточными двигателями постоянного тока или электрическими нагревательными элементами, выделяют концентрации частиц, в 10–100 раз превышающие показатели устройств с бесщеточными двигателями.

Многие нагревательные спирали содержат тяжелые металлы, такие как медь, железо, алюминий, серебро и титан. В исследовании отмечается, что при вдыхании эти металлы могут увеличивать риск воспаления и цитотоксичности — повреждения клеток вплоть до их гибели.

Моделирование также показало, что частицы имеют тенденцию оседать в альвеолах — самых глубоких частях легких. Особенно уязвимы дети — в силу меньшего диаметра дыхательных путей и большего объема осаждения частиц на единицу массы тела. В одинаковых условиях младенцы и маленькие дети могут получать пропорционально более высокие дозы вредных частиц по сравнению со взрослыми, подчеркивается в исследовании.

Разработанная для его проведения методология может быть применена и к другим потребительским товарам, особенно в свете все большего внимания, которое производители придают экологической стороне своей продукции.