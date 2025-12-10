Тля исчезнет без следа: два народных метода, которые спасут урожай

Тля — кто ее любит? Найти такого человека непросто, как и избавиться от этого вредителя. Каждое лето автор канала «Мастер-Ок» избавляется от этой напасти простым и дешевым способом всего за час.

© ГлагоL

Берем 100 грамм натертого дегтярного мыла, можно взять обычное хозяйственное, и стакан растительного масла. Разводим его в 10 литрах теплой воды до растворения. Затем опрыскиваем растения из пульверизатора со всех сторон, особенно проходимся по обратной стороне листьев.

Мыло создает тонкую пленку на листьях, делая их невкусными для тли, а масло помогает этой защите держаться дольше. Лучше всего опрыскивать вечером, когда нет ветра и дождя, чтобы раствор не смыло и листья не обгорели.

Есть еще один способ — биологический. Нужно заманить на участок божьих коровок, которых ненавидит тля. Для этого готовим угощение: 100 граммов сахара и 100 граммов дрожжей растворяем в литре воды. Этим сладким раствором опрыскиваем растения, где поселилась тля. Божьи коровки слетаются на пир и начинают с аппетитом поедать вредителей. А чтобы им было удобно, можно расставить по участку поилки с водой и камнями.

Также «ГлагоL» рассказывал о секретной подкормке для обильного цветения и урожая смородины. Ее проводят за неделю до цветения, используя монофосфат калия, который содержит необходимые для формирования бутонов фосфор и калий.