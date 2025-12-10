Нужно ли менять рацион собаки с наступлением морозов

При корректировке рациона собаки зимой, будь то в сторону увеличения или снижения калорийности, следует исходить из уровня её активности, рассказал в беседе с RT президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Все породы очень разные. Одни переносят зиму довольно легко и тратят много энергии на прогулках. У других активность, напротив, снижается. Особого внимания требуют короткошёрстные и бесшёрстные питомцы, а также животные небольшого размера, пожилые и с диагностированными хроническими заболеваниями», — отметил он.

Тем не менее стоит помнить, что любые изменения в питании нужно проводить под наблюдением ветеринарного врача, продолжил эксперт.

«Базовые правила включают контроль нормы калорий. Если активность питомца снижается, есть риск набора лишнего веса за зиму. Основой для поддержания мышечной массы остаётся белок. А вот лучшим источником «долгого» тепла являются жиры», — подчеркнул он.

По его словам, жиры помогают организму сохранять температуру, поддерживать энергию и улучшают качество шерсти.

«Их потребление в холодный сезон можно немного увеличить. Если собака очень активна на улице, можно добавить углеводы, которые содержатся, например, в гречке. Это дополнительный источник энергии. Не стоит забывать и о клетчатке: её источниками могут быть огурцы, кабачки, яблоки», — рассказал он.

В самые морозные дни общие рекомендации — утеплять питомца при необходимости, а также скорректировать график прогулок, добавил Голубев.