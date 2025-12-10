Как создать дома подходящий для отдыха интерьер

Создать дома уют и подходящую для отдыха атмосферу поможет интерьер, в котором использованы натуральные материалы, имитирующие природу. Об этом Life рассказала художница, скульптор и арт-исследователь Дарья Русских.

© Газета.Ru

По словам эксперта, благодаря интерьеру с деревом, камнем, текстилем и растениями в доме будет царить гармоничная атмосфера, настраивающая на отдых.

Помимо этого, расслаблению способствуют картины в нейтральных и нежных тонах.

«Эмоциональным людям я рекомендую рассмотреть абстракцию: попробуйте разместить понравившуюся вам репродукцию в зоне отдыха и замечайте отклик, который она вызывает у вас во время покоя», — добавила художница.

Она отметила, что в первую очередь важно оценивать чувства, которые вызывает картина, а не ее смысловую нагрузку. Работы, которые вызывают покой, следует разместить в спальне, а будоражащие произведения рекомендуется повесить в гостиной или кабинете.

По словам Русских, важно понимать влияние интерьера на психику, поскольку дом должен помогать восстанавливать силы, а не отнимать их.

Дизайнер в мебельной компании VERESK Яна Карпинская до этого рассказала, что новый русский стиль с мебелью из натурального дерева и золотой фурнитурой станет трендом в 2026 году. По ее словам, для того, чтобы внедрить элементы этого стиля в свой интерьер, стоит обращать внимание на мебель с резьбой и фрезеровкой.