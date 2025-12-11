Какие огурцы сажать в 2026 году

Для​‍​‌‍​‍‌ автора канала «Теплая Якутия» неприемлемы только два вида огурцов: китайские и очень колючие, с обилием черных пупырышек. Новые гибриды она выбирает по названию и картинке, не смотря на сроки созревания — в хорошую погоду все равно все начинают плодоносить примерно одновременно.

Один год она экспериментировала только с «лысыми» огурцами. Так нашла гибрид «Солтис» — скромный кустик, который дает длинные, сладкие и ароматные плоды без колючек. На месте сорванного огурца в пазухе быстро вырастает новый. Пасынков образует мало, и выращивать его в теплице, по ее словам, одно удовольствие.

Уже пять лет ее неизменной поддержкой и опорой остается огурец «Атос». Как бы она на него ни ворчала, он плодоносит в любую погоду. Даже если плоды перерастают, они остаются сочными и вкусными, с тонкой кожицей и без жестких семян.

Поскольку «Атосу» уже много лет, в будущем сезоне 2026 года она решила подобрать ему компанию. Поэтому в список вошли его «тезки»-мушкетеры. Например, «Арамис» — партенокарпический гибрид с букетным типом завязей, начинает плодоносить через 35–40 дней после всходов. Плоды небольшие, 7–9 см, с бугорками. Не идеально гладкий, но для компании «Атоса».

«Портос» — тоже партенокарпик, чуть более поздний (42–47 дней). Тоже не «лысый», но ради любимого «Атоса» она готова его посадить. «Д’Артаньян» оказался пчелоопыляемым и созревает за 45–50 дней. Но раз уж собралась компания, решила она, пусть будет полной. Огурцы растут и в открытом грунте, так что, если будут пчелки, он тоже порадует.