Системы хранения зимних вещей: чтобы куртки и шарфы не заполонили дом

Зима — это не только снег, аромат мандаринов и глинтвейна, но еще и постоянная борьба за пространство. А все потому, что куртки очень объемные, на всех членов семьи становится много аксессуаров: перчаток, шарфов и шапок. Если не продумать систему хранения заранее, то в доме быстро появляется ощущение хаоса: гора шапок в прихожей и переполненный шкаф. Чтобы зима чувствовалась уютно, достаточно правильно все разложить. Организатор пространства Екатерина Ефимова помогла разобраться, как же это сделать.

Один человек — один крючок

Одна из самых частых ошибок — общая вешалка, на которой висят все куртки. Рабочее правило: у каждого члена семьи должна быть своя точка хранения верхней одежды. Это может быть:

индивидуальный крючок на стене,

отдельная секция в шкафу,

персональная корзина для аксессуаров.

«Такая логика снижает бардак: каждый отвечает только за свою зону», — подчеркивает наш эксперт.

Органайзер для аксессуаров — обязательный элемент

Зимний сезон = много мелких вещей: шарфы, варежки, шапки. Именно они чаще всего теряются. Чтобы этого не происходило вам подойдут:

тканевый органайзер с карманами,

контейнеры по членам семьи,

корзинки в шкафу,

подвесные системы.

«Это поможет быстрее собираться утром, ничего не искать, поддерживать визуальный порядок», — отмечает Екатерина.

Перчатки и варежки хранить парами

Чтобы не искать пару каждое утро, можно повесить на прищепки или соединить ее зажимом.

Можно сделать отдельные чехлы с маркировкой или убирать каждую пару в разделитель с ячейками. Это действие занимает всего минуту, зато сколько нервов экономит.

Отдельная полка или секция для часто используемых вещей

То, что носите ежедневно, должно быть максимально доступным.

«Сделайте отдельные активные полки. Туда входят шарфы на каждый день, шапки, обувь. Остальное можно убрать выше, на другие полки или в отдельные органайзеры. Таким образом освобождается место у входа и появляется порядок», — рассказывает специалист.

Отдельные коробки для редко используемых вещей

Например: праздничные шарфы, утепленные штаны, запасные шапки и пр. Лучшее размещение таких категорий в подписанные органайзеры («детские зимние вещи», «варежки запас»). В организации пространства это называется маркировкой. Она позволяет не заглядывать внутрь каждый раз и быстрее находить нужные вещи.

Зимняя обувь должна дышать

Главные правила хранения зимой: не складывать обувь в пакеты и не убирать ее в закрытые коробки сразу после прихода. Лучшее решение это поддон для обуви + решетка или сушилка, а также впитывающие салфетки или бумага внутри.

Эстетика как часть системы

Зима — достаточно длинный сезон, особенно в отдельных регионах России, поэтому важно выбрать материалы, которые не пачкаются, легко протираются, не впитывают влагу.

«Лучше выбирать контейнеры с твердыми дном и стенками, прочные крючки и разделители. Такие системы не будут терять внешний вид и пространство смотрится опрятно», — подчеркивает Екатерина.

Благодаря правильной системе хранения:

куртки не лежат горой,

шарфы и варежки всегда парами,

не возникает визуального захламления,

утренний сбор занимает меньше 5 минут.