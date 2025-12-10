Эксперты рассказали, как создать праздничное настроение

Ароматические свечи стали атрибутом праздничного настроения у россиян в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики бренда Син.

«На свечи приходится треть (33%) всех продаж новогодней коллекции. Особенно полюбились клиентам уютные формы: свечи в кружках и в жестяных или керамических банках с крышкой. Каждый второй чек содержит хотя бы одну такую свечу — для покупателей Син она стала таким же символом праздника, как мандарины или елка», — заявили эксперты.

Они также проанализировали ароматические предпочтения россиян. В тройке лидеров оказались sweet candy (сладкий леденец), имбирный пряник и хвойный лес.

Для создания праздничного настроения россияне также покупают игрушки и посуду с новогодней тематикой (например, с елками).

При этом специалисты отметили спад интереса к новогоднему текстилю.