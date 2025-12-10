Ароматические свечи стали атрибутом праздничного настроения в 2025 году

Газета.Ru

Ароматические свечи стали атрибутом праздничного настроения у россиян в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики бренда Син.

Эксперты рассказали, как создать праздничное настроение
© Global Look Press
«На свечи приходится треть (33%) всех продаж новогодней коллекции. Особенно полюбились клиентам уютные формы: свечи в кружках и в жестяных или керамических банках с крышкой. Каждый второй чек содержит хотя бы одну такую свечу — для покупателей Син она стала таким же символом праздника, как мандарины или елка», — заявили эксперты.

Они также проанализировали ароматические предпочтения россиян. В тройке лидеров оказались sweet candy (сладкий леденец), имбирный пряник и хвойный лес.

Для создания праздничного настроения россияне также покупают игрушки и посуду с новогодней тематикой (например, с елками).

При этом специалисты отметили спад интереса к новогоднему текстилю.

«В менее популярные товарные категории попали новогодние наволочки — спрос на них оказался достаточно низким. Покупатели предпочитают инвестировать в создание атмосферы (свечи, ароматы) и коллекционный декор (игрушки), а не в сезонный текстиль», — заявили эксперты.