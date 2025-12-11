Простой трюк с солью, который сократит уборку на кухне до двух минут

Очень​‍​‌‍​‍‌ мало людей знают, что обычная поваренная соль может стать настоящим секретным оружием в борьбе за чистоту кухни. Особенно это актуально для выходных дней, когда мы готовим сложные блюда, которые оставляют на плите брызги жира, подливы и прилипшие кусочки еды. О том, как ее использовать, рассказывают авторы канала «MagadanMedia.ru — Магадан и Колыма».

И все очень просто: перед тем, как начать готовить, тонким слоем соли посыпьте поверхность газовой плиты. Именно так делают опытные хозяйки, чтобы потом не тратить время на оттирание застывшего нагара.

Суть в том, что соль играет роль защитного барьера. Плита не загрязняется, поскольку капли и мелкие частицы пищи попадают на соль и не успевают ни прилипнуть, ни пригореть. После того, как еда приготовлена, достаточно только взять влажную тряпку и смести соль вместе со всем, что на нее попало.

