Владельцы котов в России жалуются на массовое недомогание питомцев после корма

Владельцы кошек из разных регионов России столкнулись с тем, что после употребления влажного корма Felix от компании Purina у их питомцев резко ухудшается самочувствие. Животных рвёт, они становятся вялыми, отказываются от еды, а в некоторых случаях у них начинает редеть шерсть и появляется сильный зуд, ведущий до кровавых расчёсов.

При этом хозяева отмечают парадокс: раньше коты ели этот корм без проблем, но сейчас реакция стала резко негативной. Интересно, что состояние большинства кошек быстро улучшается, как только корм Felix убирают из рациона — прекращается рвота и возвращается аппетит.

Ветеринар, к которому обратилось издание ura.news, пояснил, что в составе на упаковке нет откровенно опасных компонентов, но Felix относится к кормам эконом-класса. Такие рационы часто содержат много субпродуктов и вкусовых добавок, которые делают корм привлекательным, но не всегда обеспечивают полноценное питание. Специалист рекомендует выбирать корма, где на первом месте в составе стоит мясо, и переводить животное на новую еду постепенно.

Представители Purina в ответ на запрос заявили, что их продукция производится из качественного сырья, проходит все проверки и соответствует российским стандартам. В компании подчёркивают, что в кормах Felix нет искусственных красителей и усилителей вкуса, и советуют владельцам при любых проблемах со здоровьем питомца сразу обращаться к ветеринару.