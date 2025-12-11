Чем подкормить денежное дерево, чтобы оно пошло в рост: шесть простых средств

Чтобы​‍​‌‍​‍‌ толстянка быстро росла и развивалась, ей необходимо регулярное питание. В период весеннего пробуждения растения особенно актуально внесение удобрений, богатых фосфором, калием, азотом и кальцием. Автор канала «Цветущий фикус» рассказывает, как их приготовить из того, что найдется под рукой.

К примеру, кожура от банана – источник калия. Берете кожуру от двух бананов, помещаете в трехлитровую банку, заливаете водой, настаиваете около пяти дней, затем процеживаете и используете для полива растения раз в две недели. Если совсем лениво, то просто положите кожуру внутренней стороной на землю возле корней, слегка присыпьте, и она постепенно будет питать растение.

Для того чтобы ствол и ветки были крепкими, как у дуба, необходима яичная скорлупа. Ее можно измельчить и добавить при пересадке растения. А можно приготовить настой: стакан порошка из скорлупы на 2,5-3 литра воды. Его нужно настоять 10 дней и поливать толстянку раз в месяц.

Если вдруг растение пришло в уныние и рост прекратился, поможет борная кислота. Одного грамма на литр воды будет достаточно. Поливать таким раствором можно раз в месяц. Его же можно сочетать с настойкой из скорлупы.

Отличный стимулятор роста — дрожжи. Разведите 10 граммов свежих дрожжей в 2 литрах воды, добавьте столовую ложку сахара и оставьте на ночь. После этого все выливайте в горшок, так как долго хранить его нельзя.

Древесная зола содержит массу полезностей, например, фосфор, железо и марганец. Залейте стаканом воды 25 граммов золы, дайте настояться сутки и поливайте дерево раз в месяц. Можно просто посыпать землю в горшке золой, чтобы она медленно отдавала свои полезные вещества.

Сахар — источник энергии для растения, особенно весной, когда солнышка не хватает. Ложку сахара растворите в литре воды и полейте толстянку. Но не чаще раза в сезон, а то в земле может завестись всякая ​‍​‌‍​‍‌нечисть.