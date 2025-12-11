Как сделать чистящее средство своими руками

Если​‍​‌‍​‍‌ после готовки у вас осталась кожура от лимона, не спешите ее выбрасывать. Автор канала «Советы для дома» уверен, что из нее выйдет отличное чистящее средство для кухни и ванной.

Лимонную кожуру нужно измельчить в блендере до состояния кашицы, добавить к ней полстакана теплой воды (около 40°C) и дать постоять пять минут, а после этого отжать сок через сито или марлю.

В получившийся лимонный сок добавить столовую ложку пищевой соды, столовую ложку мелкой соли, три столовые ложки средства для мытья посуды и три столовые ложки спирта или в два раза больше водки. Затем все тщательно перемешать и перелить в бутылку с дозатором, добавить воду до верха.

Для уборки нанесите средство на загрязненную поверхность, распределите и оставьте на десять минут. Уберите все губкой и смойте проточной водой. Для чистоты унитаза можно налить внутрь немного раствора и оставить на ночь, а утром почистить ершиком и смыть.

