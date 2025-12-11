Бабушкин ремонт: антитренды в интерьере 2026 года

Россиянам рассказали, что в 2026 году окончательно вышло из моды. Какие решения в ремонте лучше даже не рассматривать.

© Vse42.ru

Дизайнер Юлия Экомазова указала на то, какие решения в ремонте и оформлении дома окончательно устарели. Специалист назвала главные интерьерные антитренды 2026 года – от огромных прихожих до черных смесителей. Об этом пишет издание NewsNN.

Большие прихожие и открытая планировка

По словам Экомазовой, эпоха парадных коридоров завершилась. Просторные холлы с диваном "на всякий случай" и бесконечными шкафами больше не считаются признаком стиля. Открытые планировки, где кухня, гостиная, детская и рабочее место объединены в одно пространство, тоже уходят в прошлое.

– В 2026 году в цене функциональность, продуманные системы хранения и мини-прихожие без лишних квадратов. Всем нужны тихие зоны, а не один общий пылесос звуков, – объяснила дизайнер.

Мастер-спальни по 20–25 квадратов уже не выглядят роскошью – скорее пустой тратой пространства. То же касается гигантских ванных с широкими проходами и огромными зеркалами. Важнее удобство, а не масштаб.

Черные смесители и мода на скрытые двери

Черные матовые смесители красиво выглядят только поначалу – потом появляются пятна, налет и царапины. К 2026 году дизайнеры возвращаются к благородным металлам: нержавейке, никелю, латуни.

Скрытые двери остаются, но как точечное решение. Если весь коридор превращается в безликий портал без наличников, это выглядит пустым и неудобным.

Беспорядочно расположенные розетки – отдельный антитренд, ведь в домах появились умные системы света, зарядки и рабочие зоны.

Плинтус из слабого МДФ или двери с бумажной начинкой способны испортить любой интерьер.

Pinteresт-клоны и серые стены

Копировать Pinterest уже давно не модно. Интерьеры-шаблоны уходят в прошлое: россияне стремятся к индивидуальности. Когда в одной комнате совмещены панели, рейки, золото и молдинги, интерьер буквально кричит о перегрузе. Принцип простой: один акцент, максимум качества.

Чистые белый, бежевый и серый тоже теряют актуальность. В фаворе – натуральные оттенки, сложные тона и спокойные приглушенные цвета.

Пленка "под дерево" и бесконечные открытые полки

Пленочные материалы под дуб или орех уже не воспринимаются как достойная замена. В тренде – настоящее дерево, шпон и хорошие композитные поверхности. А открытые полки признаны в народе пылесборниками – люди предпочитают закрытые системы хранения.

Экомазова подытоживает: 2026 год – время зрелого дизайна. Меньше показной эффектности, больше смысла. Меньше декоративных элементов, больше удобства и индивидуальности.