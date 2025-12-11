Nature: кастрация и стерилизация продлевают жизнь на 10-20% у животных

Ученые Университета Отаго установили, что подавление репродуктивной функции увеличивает продолжительность жизни у самцов и самок множества видов в среднем на 10-20%. Работа опубликована в журнале Nature. Используя данные о 117 видах млекопитающих из зоопарков и океанариумов, ученые выявили: постоянная гормональная контрацепция и хирургическая стерилизация связаны с увеличением продолжительности жизни на 10-20%. При этом эффект зависел от условий содержания и возраста вмешательства. Метаанализ ранее опубликованных работ на тему стерилизации позвоночных подтвердил общий эффект. По словам ученых, размножение всегда сопряжено с большими физиологическими затратами, а внешняя среда может усиливать или ослаблять эти издержки. "У самцов подавление репродуктивной функции снижало смертность в результате рискованного поведения. У самок уменьшалась вероятность летального исхода от инфекций — вероятно, благодаря снижению энергетической нагрузки, которая обычно ослабляет иммунитет во время беременности, лактации и ухода за потомством", — уточнил соавтор исследования Фернандо Колчеро из Института эволюционной антропологии Макса Планка. Исследователи также отметили, что у самцов увеличение продолжительности жизни наблюдалось только после кастрации, а не вазэктомии, что подчеркивает роль половых гормонов. Кастрация в раннем возрасте оказывала наиболее сильный эффект у лабораторных животных, а также улучшала здоровье в старости. У самок продолжительность жизни увеличивалась после разных типов стерилизации, что говорит о влиянии снижения общих репродуктивных затрат, а не отдельного гормонального механизма. В отличие от самцов, у самок эффект не зависел от возраста стерилизации, Авторы исследования добавили: хотя стерилизация продлевает жизнь, удаление яичников у людей может ухудшать некоторые показатели здоровья в пожилом возрасте. Эти данные помогают объяснить "парадокс постменопаузы": женщины живут дольше мужчин, но с возрастом становятся более уязвимыми.