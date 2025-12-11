Эксперты «Роскачества» предупредили, что украшение новогодней елки съедобными предметами, такими как баранки, бублики и пряники, может вызвать ряд проблем. Продукты быстро теряют свежесть под влиянием комнатной температуры, влажности и нагревательных приборов.

Это не только портит их внешний вид, но и может привлекать мелких насекомых, например плодовых мушек, — предупредили в организации.

Специалисты посоветовали воздерживаться от длительного размещения еды на дереве и рекомендовали выбирать искусственные деревья, так как натуральные выделяют влагу и смолу, способствующие быстрому разрушению выпечки.

Оптимально оставлять еду на украшении не больше суток, иначе она утратит привлекательность и вкус. Для долгого хранения лучше выбрать хорошо высушенные продукты либо упакованные сладости, которые обеспечат устойчивость декора на весь праздничный сезон, сообщает Life.ru.

Также специалисты Роскачества дали советы владельцам животных по выбору безопасных новогодних украшений. Они уточнили, что основное внимание стоит уделить прочности изделий, их устойчивости к повреждениям и отсутствию у них острых деталей.