Как выбрать нетривиальный подарок для свекрови

Казалось бы, что может быть проще, чем подобрать новогодний презент для свекрови. Достаточно припомнить, чего у нее не хватало в последнее время: новой кастрюльки, полотенец посвежее или галош для дачи. Но и тут можно наткнуться на подводные камни, испортив матери мужа праздничное настроение.

Психолог Вероника Ахметова в беседе с WomanHit объяснила, как одним подарком можно сделать приятно и свекрови, и самой себе. Чтоб она не просто хранила эту вещь, но и вас добрым словом вспоминала.

«В первую очередь важно, чтобы человек почувствовал себя нужным, значимым, ценным. И важно знать, что любой подарок будет трактовать, исходя из собственных ценностей, из своей карты мира и своей точки зрения. Поэтому, конечно, кроме подарка, желательно расшифровать свое послание», — говорит эксперт.

Подарок для двоих

Вместо банальщины вроде постельного белья или набора гелей для душа, лучше вручить свекрови сертификат на яркие эмоции. Это может быть как мастер-класс, так и билеты на концерт ее любимого исполнителя. Здесь будет играть огромную роль сам факт совместного проживания эмоций, новых впечатлений. Это вас сблизит еще больше. К слову, в паре со свекровью может сходить и ее сын, то есть ваш супруг. Тоже ценный момент. Давно ли они проводили вместе время? Скорее всего, годы назад.

«Следите за тем, чтобы это был абсолютно нейтральный подарок, который не зацепит ее чувствительно тонкую организацию», — предупреждает Ахметова.

Книга Мудрости

Нет, тут не о покупной книге речь, а об изготовленной вашими заботливыми руками.

«Это может быть сборник ее каких-то рецептов, ее навыков и умений, красивый фотоальбом, куда она сможет вкладывать свои записи. Вы можете вкладывать картинки, как вы вместе готовили, как вы вкусно кушали ее пирог или суп. И потом через некоторое количество лет, скорее всего, этот альбом запомнится и станет такой семейной реликвией, которая просто перейдет по наследству, например, к внукам», — объясняет психолог.

Тут будет присутствовать и психологический подтекст о том, что вы цените не только ее труд, но и ее эмоции, вложенные вот в эти блюда, в эти какие-то материальные ценности.

Подписка на онлайн- или очный курс

Ваша свекровь не всегда была бабушкой и мамой. В молодые годы у нее наверняка было побольше свободного времени на увлечения. А теперь позволить себе куда-то вырваться очень проблематично. Так помогите ей в этом. Например, она вам рассказывала, как в молодости она вышивала или училась играть на гитаре. Ну вот дайте ей вот этот пробный урок, свозите ее на игру на гитаре, либо на вышивание, может быть, это будет подписка на несколько уроков.

Полезный гаджет

Новый телефон отметаем сразу. Людям в возрасте обычно тяжеловато адаптироваться к хитроумной современной технике. А, скажем, с говорящей колонкой свекровь точно справится. Такой помощник позволит не только слушать музыку, подкасты и расказы, но и ставить таймер во время готовки, ответить, какая погода за окном и что лучше надеть, и прочее. Электрическое одеяло, увлажнитель или очиститель воздуха, легкий и удобный в обращении пылесос — то, что нужно, чтобы показать теплое и уважительное отношение к адресату.

Семейная фотосессия

Студийная или уличная фотосъемка — отличный вклад в вашу общую семейную историю. Бумажные фото сегодня не слишком распространены, все в телефонах и памяти ноутбуков. Тем более ценны будут милые сердцу фотокарточки. Запечатлейте момент, когда вы все вместе и счастливы, да еще и в праздничные новогодние дни.

Не забывайте, что свекрови — это уже зрелые люди, крайне запасливые и хозяйственные, у которых уже, как правило, все есть. Поэтому бытовые мелочи, средства для ухода и остальное из списка вычеркиваем сразу.