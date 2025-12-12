Стилист Лисовец назвал лучшие украшения для елки на Новый год

Стилист Владислав Лисовец назвал самый модный декор для елки на Новый год. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Один из способов новогоднего настроения-украшать елку / дом / участок. Коллекция рождественских украшений JW Anderson, а ощущение что это наши родные Советские игрушки в стиле 40х 50х и кстати, это абсолютный #trend. Елка в стиле СССР», — высказался стилист.

До этого Владислав Лисовец перечислил самые трендовые прически зимы. Он посоветовал придавать волосам большей легкости и небрежности. Среди трендовых стрижек он выделил шегги, маллет, рваный каскад и каре.

А месяцем ранее Влад Лисовец заявил, что накладные и наращенные ресницы делают из девушки провинциалку. Он также отметил, что девушкам не стоит носить очки на кончике носа. Стилист считает, что подобное ношение украшения тоже превращает дам в простушек. Также он посоветовал отказаться от нарисованных бровей и «губ-уточек».