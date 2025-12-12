Три вещи, которые категорически нельзя смывать в унитаз

Как-то​‍​‌‍​‍‌ автор канала «Большое сердце» решил проверить, что будет, если относиться к унитазу как к мусорному ведру. Начал с малого — вылил в него остатки супа. Вроде бы, многие так делают, вот только в этот раз вода в унитазе начала подниматься, слив забился, и в панике пришлось звонить сантехнику.

© ГлагоL

Сантехник объяснил, что даже самый жидкий суп, — это бомба замедленного действия. Остывшее масло прилипает к стенкам труб, а уже на эту липкую пленку мгновенно налипают любые мелкие твердые частицы — те самые кусочки овощей или крупы. Вот и набирается такой слой, что промыть его крайне нелегко.

Кофейная гуща и чайная заварка не менее коварны. Мы же думаем, что это просто вода, но на самом деле чайные листья разбухают, а мелкие частички кофе как будто песок, застревают в узких местах и усугубляют любой засор.

Туалетная бумага в больших количествах не успевает быстро разойтись по трубам и сбивается в плотные, влажные комки. А если кто-то туда же кидает бумажные полотенца, салфетки или влажные салфетки, которые практически не разлагаются, — засору быть.

Также «ГлагоL» рассказывал о простом способе содержать газовую плиту в чистоте. Перед готовкой нужно тонким слоем посыпать ее поверхность обычной поваренной солью, а после окончания готовки достаточно стереть соль влажной тряпкой вместе со всеми загрязнениями.