Как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

Способность гирлянды функционировать во всех режимах рекомендуется проверить на месте, сразу же задать продавцу интересующие вопросы, а также убедиться в заявленной комплектации.

© Волгоградская правда

Гирлянды – одни из тех новогодних украшений, которые можно разместить не только на елке, но и по всему дому. Часто они докупаются впопыхах в последние дни перед праздником. И еще чаще при их приобретении покупатели бывают невнимательными. Для того чтобы украшение не испортило новогоднее настроение, необходимо помнить о правилах его приобретения.

Как отмечают специалисты регионального управления Роспотребнадзора, немаловажное значение при покупке гирлянды имеет место ее приобретения. Волгоградцам советуют также обратить внимание на сведения о продавце: наименовании организации, месте ее нахождения, ФИО индивидуального предпринимателя.

Кроме того, важно также ознакомиться с информацией о самом изделии. К примеру, елочные украшения, которые работают от сети, относятся к низковольтному оборудованию и подлежат обязательной сертификации. На упаковке должна присутствовать маркировка с указанием типа, марки, модели низковольтного оборудования, товарного знака изготовителя, наименования страны, где товар произведен.

Покупатель также имеет право потребовать документы на продукцию, которые подтвердят ее безопасность. Если они отсутствуют, то приобретать такие украшения не стоит.

Еще один фактор – внешний вид гирлянды. Проверять целостность кабеля, надежность прикрепления световых элементов к проводу, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой необходимо, что называется, не отходя от кассы. Гирлянда не должна иметь резкого, неприятного запаха.

Важно, что от вилки до ближайшей лампочки изделия расстояние шнура должно составлять не менее 1,5 м для елочных украшений и не менее 10 м для интерьерных и уличных гирлянд, а мощность их не должна превышать 50 Ватт.