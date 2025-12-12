Плесень и грибок на стенах: какие средства работают лучше магазинной химии

Плесень в ванной — проблема знакомая многим. Дорогие средства из магазина помогают ненадолго. Оказывается, что самое действенное средство может стоить копейки.

© ГлагоL

Многие думают, что от плесени в старых домах не избавиться. Но это миф. Грибок можно победить, если подойти к делу правильно. Магазинная химия часто дает временный эффект, потому что не уничтожает споры полностью. А народные методы, как ни странно, порой работают куда дольше, отмечает канал «Хозяюшка».

Перед любой обработкой важно тщательно вымыть всю комнату с моющим средством и вытереть насухо, чтобы удалить как можно больше спор. Сам раствор готовится просто. Нужны две вещи: бура (это такой минеральный порошок) и нашатырный спирт. В двух литрах теплой воды растворите стакан буры. Затем влейте туда пузырек нашатыря. Запах будет резким, вам придется проветривать помещение.

Этим составом с помощью губки обильно намажьте все поверхности в ванной, включая сантехнику. Не смывайте, дайте высохнуть. На следующий день процедуру стоит повторить. После этого можно забыть о плесени надолго. Кроме этого, есть и другие народные способы.

Растворите полстакана пищевой соды в литре воды и нагрейте почти до кипения. Теплым, почти горячим раствором обработайте стены. Его также можно использовать для дезинфекции игрушек или вещей, хранившихся в сырости.

Сначала зачистите видимые следы грибка, затем нанесите неразбавленный столовый уксус на поверхность. Не смывайте сразу, дайте высохнуть. Уборку можно провести на следующий день.

Жидкое стекло. Этот метод хорош для бетонных оснований, например, стен или потолков в гараже, подвале. После зачистки нанесите кистью тонкий слой жидкого стекла. Оно создаст пленку, перекрывающую доступ воздуха, и рост грибка остановится.

Купите в аптеке обычную 3%-ную перекись водорода. Распылите ее на пораженные места из пульверизатора, дайте высохнуть, затем протрите поверхности моющим средством. Повторите обработку три раза с интервалом в два дня.

Масло чайного дерева считается сильным природным антисептиком. Разведите чайную ложку масла в стакане воды, перелейте во флакон с распылителем и обработайте плесень. Обычно хватает двух обработок с перерывом в сутки.

Избавиться от плесени также помогает марганцовка. Но он может окрасить поверхность в розовый цвет, поэтому подходит для темного пола или неотделанного бетона. Чайную ложку кристаллов растворите в литре воды и вотрите раствор в поверхность. После высыхания при необходимости повторите.

Как писал «ГлагоL», в запущенных случаях, особенно если появилась черная плесень, помогут либо средства с хлором, либо специалисты. Сода же подходит тогда, когда грибок только возник.