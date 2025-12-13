Агроном рассказал о влиянии мягкой зимы на растения

Агроном Михаил Воробьёв рассказал о влиянии мягкой и бесснежной зимы на растения.

«Растения не страдают от морозов, как они не страдают и от такой температуры, потому что околонулевая температура не позволяет начаться ранней вегетации, за редким исключением», — заявил эксперт в беседе с Радио Sputnik.

По словам специалиста, растения будут находиться в периоде покоя, пока длина светового дня не увеличится до 13-14 часов.

Ранее садовод Екатерина Рассадина рассказала, что цветение растений в декабре является обычной историей и не представляет серьёзной угрозы для большинства видов.