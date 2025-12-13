Как спасти обувь от снега и реагентов

Зимняя прогулка – это серьезное испытание для обуви, требующее своевременного ухода и защиты. Практичными советами о том, что делать, чтобы любимая обувь служила дольше, с «Газетой.Ru» поделилась Ольга Рыжкова, руководитель системы по управлению знаниями SYNERGETIC.

«Если на обуви имеются загрязнения или белые следы от реагентов, необходимо как можно быстрее от них избавиться. Как правило, белые следы — это засохшие на поверхности обуви дорожные реагенты, масла и соли. Поэтому протереть обувь просто влажной губкой не получится, а отмывание пятен при помощи мыльного раствора может еще больше закрепить такие пятна на обуви», — объяснила она.

Лучше всего для устранения таких загрязнений использовать специализированные или универсальные чистящие средства. При выборе средства рекомендуем обращать внимание на его уровень pH, он должен быть в районе 5–7 единиц. Не используйте щелочные средства для удаления пятен от реагентов.

«Чтобы удалить пятно, нанесите на ткань из микрофибры или щетку средней жесткости средство и потрите загрязненный участок. Остатки средства смойте водой. После такого очищения необходимо хорошо просушить обувь: вытереть ее насухо тканью из микрофибры или бумажными полотенцами. Затем оставьте до полного высыхания в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре. Не стоит допускать прямого контакта натуральных материалов (кожи и замши) с отопительными приборами, чтобы избежать деформации формы обуви. Более эффективный и безопасный способ: использовать специальную электрическую сушку для обуви», — посоветовала эксперт.

Если после высыхания кожаная обувь потеряла блеск и эластичность, можно воспользоваться лайфхаком: смажьте кожу увлажняющим или питательным кремом, желательно, чтобы в составе такого крема были воски. Нанесите крем на обувь и распределите его полирующими движениями при помощи тряпочки из микрофибры. Таким образом коже вернется блеск, и она станет более мягкой.