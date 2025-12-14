Какие ритуалы помогут подготовить праздничное дерево

На просторах сети завирусились советы от магов и эзотериков по превращению обычной елки в волшебную. «Вечерняя Москва» пообщалась с экспертами и узнала их ритуалы.

Есть ли смысл надеяться на вмешательство магических сил или все волшебство все-таки хранится внутри самого человека?

«Ритуалы работают как психологические якоря: они структурируют хаос конца года и дают ощущение контроля. Можно превратить елку в своеобразное «дерево решений»: на верхние ветки надо повесить записки с тем, что человек уже сделал хорошо, а ниже — с тем, что он хочет улучшить».

Исследования показывают, что фиксация успехов снижает тревогу и повышает мотивацию. Еще один вариант — создать «шар выбора»: внутрь прозрачного шара кладут маленькую записку с одним шагом, который человек обязуется выполнить в январе. Это усиливает ответственность за счет эффекта публичного обещания, даже если обещание — самому себе, — говорит «ВМ» психолог Родион Чепалов.

Можно подойти к украшению всего дома нестандартно: вместо того чтобы покупать огромное количество новогодних шаров, блестящих дождиков, фигурок гномиков и Дедов Морозов, наоборот — отказаться от визуального шума, как сейчас частенько говорят в сети.

«Один из самых важных сильных новогодних ритуалов — расхламление. Хлам — это не просто вещи, а отложенные решения, незакрытые задачи и застрявшие эмоции. Избавляясь от ненужного, мы символически завершаем старое и освобождаем пространство — не только физическое, но и внутреннее — для обновления, легкости и нового жизненного этапа», — делится советом сооснователь проекта по организации пространства Серафима Грань.

Вот так в процессе подготовки к празднику можно украсить еще и собственную душу.

Кстати, а как готовили новогоднюю елку в былые времена? Считается, что традиция наряжать елку пошла от Петра I. Именно он подписал указ, в котором зафиксировано требование установить сосновые и можжевеловые деревья или ветви на больших улицах. Чаще всего их можно было встретить в трактирах.

Затем, опять же по одной из версий, в 1819 году семья Николая I распорядилась об установлении рождественской елки в Аничковом дворце Санкт-Петербурга. Идея так понравилась местным аристократам, что затем елочки начали появляться во многих домах. Тогда деревья украшали игрушками из стекла и ваты, поделками из картона, бусами и конфетами.

Между прочим, традиция украшения веток съедобными предметами пришла к нам из глубокой древности. Еще во времена язычества на Руси семьи предлагали богам дары в виде яблок и колосьев.

Все эти ритуалы с современными усовершенствованиями показывают, что каждый человек хочет верить в чудо. И сейчас для этого самое время!

По примеру киногероев

Если душа не лежит к магии, то можно найти вдохновение в фильмах, сериалах или мультиках.

Например, многие знакомы со знаменитой елочкой семейки Аддамс. Да, может, дерево и выглядит безжизненным, но определенно не страдает от недостатка креатива: дождика и парочки шаров будет достаточно.

В сериале «Сверхъестественное» персонаж украсил елку автомобильными освежителями в форме елочек.

Рабочий коллектив в «Офисе» тоже украшает пространство. Берем несколько елок, немного украшений — и готово: страдать от рутины можно в красоте.

В советском мультфильме «Елка» 1942 года дерево украшено красивыми куклами, домиками и грибочками. Здесь же и гирлянды, бусы, флажки и сосульки.

