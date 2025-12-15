Семь вещей, от которых стоит избавиться прямо сейчас

Дача — это место отдыха, загородный дом, но никак не конечная точка для ненужного хлама из городской квартиры. Многие из нас каждую весну нагружают машины коробками со старыми вещами в надежде, что на природе они пригодятся. На самом деле они там тоже просто пылятся.

Перестаньте везти на дачу поврежденную, старую или сувенирную посуду, которая не нужна в квартире. Почему дома мы хотим окружать себя красивыми вещами, а на даче готовы мириться со сколами? За городом тоже используйте полноценный сервиз, а посуду с дефектами отправьте в мусорку, отмечает канал Flowwow.

То же самое касается старой одежды. У многих сарай является был хранилищем для старых вещей нескольких поколений. Работать на огороде в этом неудобно, а выглядеть в таком виде не хочется. А зачем тогда это все хранить? Оставьте для дачи действительно удобную и дышащую одежду, а остальное сдайте на переработку или просто выкиньте в мусорный контейнер.

Многие мечтают на даче отдыхать, читать бессмертную классику, но в реальности на это никогда не хватало времени. Зато книги, журналы и макулатура копятся годами, портясь от сырости и перепадов температур. Ценные издания можно отдать на буккроссинг, а макулатуру используйте для растопки. Кстати, зола от типографской краски не подходит для удобрения.

Игрушки выросших детей могут годами ждать гостей, которые о них не вспоминали. Пластик со временем потрескается и будет неприятно пахнуть, так что без жалости выкидывайте. А те, которые сохранились в хорошем состоянии можно передарить или отдать соседским ребятишкам.

От перьевых подушек также без жалости нужно избавляться, как от еще одних пережитков прошлого. Они тяжелые, часто пахнут затхлостью и могут навредить здоровью из-за плесени и микроорганизмов. Сейчас есть много недорогих и гигиеничных альтернатив, таких как бамбук или синтепон. Поверьте, они куда удобнее и безопаснее.

Неисправная техника может годами занимать место в ожидании починки, которая так и не случится. Сломанные приборы лучше сдать на утилизацию или попробовать продать коллекционерам.

