Как выбрать качественную и безопасную ледянку и тюбинг

Зимние каникулы — время активных развлечений, и спуски с горок остаются одним из самых популярных видов отдыха. Однако неправильно выбранная ледянка или тюбинг могут стать причиной травм и быстро выйти из строя. Эксперты Пермского Политеха объяснили, из каких материалов должны быть изготовлены зимние средства для катания, как определить безопасную конструкцию и сколько сезонов прослужит инвентарь при правильном уходе. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Многие пластиковые изделия становятся хрупкими уже при –10 °C. Особенно это касается полипропилена, из которого часто делают бюджетные модели. На морозе такая ледянка может треснуть прямо во время спуска.

«Для безопасной эксплуатации необходимы морозостойкие пластики, выдерживающие до –80 °C. К ним относятся ABS, полиамид, а также полиэтилен низкой и высокой плотности», — рассказал профессор кафедры «Механика композиционных материалов и конструкций» ПНИПУ Максим Каченюк.

Специалисты также рекомендуют выбирать жесткие модели с ребристым дном — такие ледянки лучше управляются, не разгоняются слишком быстро и снижают риск переворота.

Тюбинг развивает высокую скорость и может становиться неуправляемым, поэтому требования к качеству материалов здесь особенно важны. Наиболее надежны изделия с камерой из бутил-каучука или прочной морозостойкой резины. Выбирать стоит модели со свежими датами производства и маркировкой стандарта безопасности для автошин — ТР ТС 018/2011.

Материал чехла должен быть плотным и износостойким. По словам экспертов, оптимальны армированные ПВХ-ткани плотностью 500–650 г/м². Для дна изделия идеальный вариант — синтетическая ткань из полиэстера с глянцевым покрытием (PVC или PU). Плотность — не ниже 700–950 г/м². Ручки должны быть нескользящими, обязательно прошитыми в усиленных местах. Для тюбингов диаметром более 90 см требуется минимум четыре ручки.

Тюбинг можно оставлять на улице, но перед заносом в тепло его необходимо слегка стравить, иначе камера может лопнуть. Перед длительным хранением — полностью спустить, вымыть, просушить и убрать камеру из чехла. Пластиковые ледянки хуже переносят низкие температуры и могут треснуть при –20 °C и ниже.