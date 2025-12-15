Волнистый попугай в доме: простые советы по уходу для новичков
Волнистые попугаи давно завоевали сердца любителей домашних животных. Эти яркие и общительные птицы неприхотливы, но им нужно создать комфортные условия. Подготовили несколько простых советов, которые помогут новичкам.
Первым делом стоит правильно выбрать клетку. Лучше всего подходят прямоугольные модели, так птице будет проще ориентироваться. Важно, чтобы в ней было достаточно места для движения, ведь волнистики очень активные. Оборудуйте жилище жердочками, лесенками и другими аксессуарами для игр, советует канал «Четыре Лапы. Все о домашних животных».
Кстати, клетки с выдвижным поддоном гораздо проще убирать, особенно в период линьки, когда птица активно теряет перья. Не забудьте про купалку. Попугаи обожают водные процедуры. Небольшая емкость с водой комнатной температуры, закрепленная на прутьях, позволит питомцу самостоятельно чистить перышки и весело проводить время.
Следите за клювом питомца. В природе попугаи стачивают его естественным образом, а в неволе им нужна помощь. Обязательно положите в клетку деревянные палочки или специальные игрушки, а также включайте в рацион твердые зерновые корма.
Питание должно быть разнообразным. Помимо качественной зерновой смеси, ежедневно угощайте волнистика свежими овощами и фруктами. Он их просто обожает, но только сразу убирайте недоеденные кусочки. Иначе они там сгниют и будут неприятно пахнуть.