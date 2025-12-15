Кинологи ответили, почему не стоит дарить щенков на Новый год

Выбирать щенка в качестве неожиданного подарка на Новый год не стоит, потому что есть риск, что животное вскоре окажется в приюте или на улице. Таким мнением с ТАСС поделился президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Щенок - это живое существо, не игрушка и не подарок. Все эти милые трогательные видео, как людям внезапно дарят подарочную коробку, внутри которой оказывается щенок, у кинологов лично вызывают лишь опасения. Опасения, что собака в этом доме появилась в качестве сиюминутного желания и вскоре окажется в приюте. В худшем - на улице", - рассказал Голубев.

Эксперт напоминает, что содержание собаки на протяжении всей ее жизни требует постоянных расходов, иногда довольно серьезных.

"Вы не можете быть уверены, что получатель подарка готов к таким тратам и к подобной ответственности, - добавил он. - Нет ничего постыдного в том, если человек сомневается, нужна ли ему собака. Это значит, что он осознает всю ответственность и пока не готов менять свою жизнь ради щенка. Придется жертвовать отпуском, каждый день уделять внимание собаке, дрессировать ее. Это серьезные перемены. Даря щенка, вы лишаете человека выбора. Умиление пройдет, и тогда новый хозяин останется один на один с реалиями жизни собаковода".

Голубев отметил, что гарантировать здоровье и устойчивую психику щенка может только профессиональный заводчик, а он не отдаст щенка в руки людям, которые приобретают его в подарок.