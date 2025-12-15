Почему не стоит оставлять цветы в подъезде

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с NEWS.ru рассказал, что размещение комнатных растений на лестничных площадках подъезда в некоторых случаях может обернуться штрафами.

«Желание поставить фикус или герань в подъезде вполне понятно, людям хочется навести уют. Даже если соседи не против, существуют строгие правила. Постановление правительства №1479 запрещает загромождать пути эвакуации, а также превращать лестничные марши в кладовые. Если цветы сужают проход или перекрывают доступ к электрощитку, инспектор МЧС может зафиксировать нарушение», - объяснил Бондарь.

Он напомнил, что по статье 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности» для граждан предусмотрены штрафы в размере до 15 тысяч рублей. Управляющие компании рискуют потерять до 400 тысяч рублей.