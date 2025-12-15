Зоолог призвал не заводить обезьян в качестве домашних животных

Они склонны «устанавливать свои порядки» и проявлять агрессию.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ос Арутюнян подчеркнул, что большинство видов этих животных законодательно запрещено содержать дома.

«Обезьяны вполне дрессируются, приручаются. Но это — не домашнее животное. Обезьяна — такое животное, которое будет устанавливать свои порядки, с ней сложно. У нас практически все обезьяны запрещены законом «Об ответственном отношении к животным», в целом, на самом деле, это, скорее всего, правильно. Обезьяны — это очень сложные животные, посложнее, чем человек даже. Если мы говорим о небольших обезьянах типа игрунок, капуцинов, макак, во-первых, это шебутной ребёнок, активный, агрессивный достаточно. Есть у них очень мерзкая вещь: они кусаются очень неприятно. Поскольку их зубы похожи на наши, этот укус гораздо более неприятен, чем, например, собачий. Все отрицательные качества людей, которые мы компенсируем нашей речью, воспитанием, общественным устройством, они у обезьян вообще в неприкрытом состоянии».

