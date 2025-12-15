Как выбрать хорошую живую елку на Новый год

Елка — один из главных атрибутов Нового года и праздничного настроения. Магазины предлагают большой выбор искусственных деревьев, но некоторым людям особую радость доставляют настоящие хвойные. Как выбрать живую качественную ель, «Вечерней Москве» рассказал директор интернет-магазина по продаже елок Владислав Пухарев.

Как выбрать хорошую живую елку

По его словам, в процессе выбора нужно:

Первым делом попросить продавца распаковать елку, снять с нее сетку.

Затем дерево нужно отряхнуть и постучать об землю.

Если дерево немного осыпается при постукивании, в этом нет ничего страшного. Чаще всего это осыпаются транспортировочные иглы, которые находятся возле ствола. Если они рыжие или желтые — не надо пугаться. Небольшое количество осыпающихся игл заменяется в течение жизни елки, — заверил собеседник «ВМ».

Теперь можно понюхать елку: нужно убедиться в том, что хвоя свежая и нет запаха плесени.

Если ее хранили не на сухом прохладном складе, а, например, на улице, то у нее может появиться несвежий запах, — отметил эксперт.

Затем стоит проверить качество веток. После проведения по ним рукой не должно оставаться иголок. Ветки должны хорошо гнуться, не ломаться, иметь свежий запах.

Еще важно знать, какой именно размер елки вам нужен. Очень часто люди не представляют, какая ель им нужна, и не учитывают низкие потолки или небольшое свободное пространство.

Если хочется украсить дом хвойным деревом или ветками, нужно учитывать, что ели осыпаются, а сосны и пихты — нет. Вместо этого они просто засыхают. Поэтому, если у вас нет желания постоянно подметать осыпающиеся иголки, стоит отдать предпочтение пихте или сосне.

Еще одна рекомендация — покупать елку в последнюю неделю до Нового года. Если приобрести ее сейчас, то до праздника она может осыпаться, — посоветовал Пухарев.

Живут ли на елках «вредители»

На натуральных деревьях, особенно на срубленных в российских лесных хозяйствах, «вместе» с елью домой могут попасть различные жуки, пауки и даже дождевые черви, которые могут скрываться во мху или в коре. Нужно понимать, что эта живность неопасна и ничего страшного в ней нет, подчеркнул Пухарев.

Если мы говорим об импортных елках, то с ними подобная история встречается реже. Дерево специально обрабатывают, прежде чем ввозить в Россию или в другую страну. Оно проходит специальный фитосанитарный контроль, а продавцы обрабатывают его не только перед продажей, но и на протяжении его жизни, и проверяют ели на наличие различных микроорганизмов. Поэтому у импортных деревьев такие проблемы встречаются реже, — объяснил эксперт.

Как ухаживать за живой елкой

Два главных условия для того, чтобы натуральная елка простояла дольше, — вода и прохлада. Сейчас в продаже есть много различных подставок под ели, в которые можно подливать воду для дерева, сообщил Пухарев.

Помимо воды в поддоне, ее также можно распрыскивать на дерево, — посоветовал собеседник «ВМ».

В Сети встречаются рекомендации, согласно которым для елки можно приготовить «питательный» раствор с сахаром или лимонной кислотой, но, по словам собеседника «ВМ», эти советы неэффективны.

Также нужно понимать, что нельзя ставить елку вблизи отопительных приборов. Чем прохладнее место, в котором она установлена, тем дольше она у вас простоит, — заверил специалист.

Многие люди ставят дома вместо целой ели отдельные еловые ветви в вазах. Пухарев объяснил, что для них рекомендации будут аналогичными: прохлада, вода и размещение вдали от отопительных приборов.

Но такие ветки стоят меньше, потому что в них намного меньше запас влаги. Они в любом случае будут осыпаться быстрее, чем целое дерево. Чем оно крупнее, тем дольше простоит, — уверен эксперт.

