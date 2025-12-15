«Лучше покупать в последнюю неделю»: как выбрать хорошую живую елку на Новый год
Елка — один из главных атрибутов Нового года и праздничного настроения. Магазины предлагают большой выбор искусственных деревьев, но некоторым людям особую радость доставляют настоящие хвойные. Как выбрать живую качественную ель, «Вечерней Москве» рассказал директор интернет-магазина по продаже елок Владислав Пухарев.
Как выбрать хорошую живую елку
По его словам, в процессе выбора нужно:
- Первым делом попросить продавца распаковать елку, снять с нее сетку.
- Затем дерево нужно отряхнуть и постучать об землю.
Если дерево немного осыпается при постукивании, в этом нет ничего страшного. Чаще всего это осыпаются транспортировочные иглы, которые находятся возле ствола. Если они рыжие или желтые — не надо пугаться. Небольшое количество осыпающихся игл заменяется в течение жизни елки, — заверил собеседник «ВМ».
Теперь можно понюхать елку: нужно убедиться в том, что хвоя свежая и нет запаха плесени.
Если ее хранили не на сухом прохладном складе, а, например, на улице, то у нее может появиться несвежий запах, — отметил эксперт.
- Затем стоит проверить качество веток. После проведения по ним рукой не должно оставаться иголок. Ветки должны хорошо гнуться, не ломаться, иметь свежий запах.
- Еще важно знать, какой именно размер елки вам нужен. Очень часто люди не представляют, какая ель им нужна, и не учитывают низкие потолки или небольшое свободное пространство.
- Если хочется украсить дом хвойным деревом или ветками, нужно учитывать, что ели осыпаются, а сосны и пихты — нет. Вместо этого они просто засыхают. Поэтому, если у вас нет желания постоянно подметать осыпающиеся иголки, стоит отдать предпочтение пихте или сосне.
Еще одна рекомендация — покупать елку в последнюю неделю до Нового года. Если приобрести ее сейчас, то до праздника она может осыпаться, — посоветовал Пухарев.
Живут ли на елках «вредители»
На натуральных деревьях, особенно на срубленных в российских лесных хозяйствах, «вместе» с елью домой могут попасть различные жуки, пауки и даже дождевые черви, которые могут скрываться во мху или в коре. Нужно понимать, что эта живность неопасна и ничего страшного в ней нет, подчеркнул Пухарев.
Если мы говорим об импортных елках, то с ними подобная история встречается реже. Дерево специально обрабатывают, прежде чем ввозить в Россию или в другую страну. Оно проходит специальный фитосанитарный контроль, а продавцы обрабатывают его не только перед продажей, но и на протяжении его жизни, и проверяют ели на наличие различных микроорганизмов. Поэтому у импортных деревьев такие проблемы встречаются реже, — объяснил эксперт.
Как ухаживать за живой елкой
Два главных условия для того, чтобы натуральная елка простояла дольше, — вода и прохлада. Сейчас в продаже есть много различных подставок под ели, в которые можно подливать воду для дерева, сообщил Пухарев.
Помимо воды в поддоне, ее также можно распрыскивать на дерево, — посоветовал собеседник «ВМ».
В Сети встречаются рекомендации, согласно которым для елки можно приготовить «питательный» раствор с сахаром или лимонной кислотой, но, по словам собеседника «ВМ», эти советы неэффективны.
Также нужно понимать, что нельзя ставить елку вблизи отопительных приборов. Чем прохладнее место, в котором она установлена, тем дольше она у вас простоит, — заверил специалист.
Многие люди ставят дома вместо целой ели отдельные еловые ветви в вазах. Пухарев объяснил, что для них рекомендации будут аналогичными: прохлада, вода и размещение вдали от отопительных приборов.
Но такие ветки стоят меньше, потому что в них намного меньше запас влаги. Они в любом случае будут осыпаться быстрее, чем целое дерево. Чем оно крупнее, тем дольше простоит, — уверен эксперт.
