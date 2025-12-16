Как вырастить петрушку к новому году

Вырастить свежую петрушку зимой на подоконнике можно быстро. Можно посеять семена в емкости и вырастить дома, но это долгий процесс. Есть способ сразу нарастить пышную зелень.

Для этого осенью, до заморозков выкопайте корень с грядки на огороде, а затем пересадите в горшок с плодородным грунтом. Землю лучше заранее согреть дома, чтобы петрушка быстрее прижилась. Этот способ позволит получить первую ароматную листву уже через несколько недель, отмечает

Виктория Радзевская в своем блоге «Дачные секреты».

Перед посадкой немного подрежьте кончики корней и удалите старую сухую ботву. Расположите корнеплоды в горшке так, чтобы они не загибались, а верхушки с почками оставались чуть выше уровня почвы или наравне с ней. Аккуратно присыпьте землей, уплотните ее, чтобы не оставалось пустот, и хорошо полейте теплой водой.

На первые сутки поставьте горшок в прохладное и темное место, чтобы растение адаптировалось. Затем перенесите его на светлый подоконник. Поскольку зимой света мало, желательно использовать фитолампу или обычный светодиодный светильник, досвечивая посадки. Обязательно давайте растениям «ночь» или период темноты.