Пошаговый план восстановления герани

Если ваша герань (пеларгония) к концу зимы превратилась в длинную, лысоватую и бледную метлу, не переживайте. С ней все в порядке. Это естественная реакция на короткий световой день и слабое зимнее солнце. Вашей вины здесь нет. В феврале нужно составить план ее восстановления. Опытные цветоводы уверяют, что все исправит правильная обрезка и уход.

Начать следует с обрезки. Кустовые пеларгонии обрезают в феврале, в это время новые побеги будут расти более компактными. Смело вырезайте ее вытянувшееся и некрасивое. Кстати, можно обрезать «под пенек»: оставьте 3-5 основных стволиков с несколькими спящими почками. Из них потом пойдут новые мощные ветки. Ампельные (плющелистные) пеларгонии обрезают по-другому и обычно раньше, укорачивая слишком длинные плети, поясняет автор канала «Сад Фрейи».

Одновременно с обрезкой можно пересадить цветочек в свежий грунт, чтобы дать ему новые ресурсы. Выбирайте горшок по размеру корней, но не чрезмерно тесный, а с небольшим запасом до 5 см. Это позволит пеларгонии полноценно расти.

После появления новых побегов начинайте подкормки. Для быстрого роста в первые два месяца лучше подкармливать комплексными азотными удобрениями. Подойдут и любые другие сбалансированные составы, важно дать растению хорошее питание.