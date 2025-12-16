Ветеринары напомнили про особый уход для сфинксов
Специалисты подчеркивают: несмотря на отсутствие пушистого меха, у сфинксов есть другие нюансы, которые диктуют особые требования в уходе.
Дело в том, что без шерсти эти кошки мерзнут зимой, обгорают летом и даже склонны к кожным прыщам.
В связи с этим им необходимо постоянное тепло в холодные месяцы и прохлада в жару. Кроме того, оголенная кожа подвержена акне, себорее и солнечным ожогам. Поэтому хозяевам следует ежедневно ее обрабатывать лосьонами и кремами, а на солнце даже надевать попону или использовать специальную косметику.
Нельзя забывать и про питание. Рацион должен быть калорийным и богатым белками и витаминами.
Среди основных рекомендаций ветеринаров:
- купание раз в 2-3 недели или по мере загрязнения;
- использование мягких шампуней для чувствительной кожи;
- регулярная чистка ушей;
- стрижка когтей каждые 2-3 недели;
- наличие лежанки или домика в теплом и защищенном от сквозняков месте.
И наконец, важно обращать внимание на генетику. Дело в том, что у некоторых сфинксов бывают уменьшенные глаза, заворот век или укороченная нижняя челюсть, что требует регулярного осмотра у ветеринара, пишет телеканал "Саратов 24".