Ветеринары напомнили про особый уход для сфинксов

Специалисты подчеркивают: несмотря на отсутствие пушистого меха, у сфинксов есть другие нюансы, которые диктуют особые требования в уходе.

Дело в том, что без шерсти эти кошки мерзнут зимой, обгорают летом и даже склонны к кожным прыщам.

В связи с этим им необходимо постоянное тепло в холодные месяцы и прохлада в жару. Кроме того, оголенная кожа подвержена акне, себорее и солнечным ожогам. Поэтому хозяевам следует ежедневно ее обрабатывать лосьонами и кремами, а на солнце даже надевать попону или использовать специальную косметику.

Нельзя забывать и про питание. Рацион должен быть калорийным и богатым белками и витаминами.

Среди основных рекомендаций ветеринаров:

купание раз в 2-3 недели или по мере загрязнения;

использование мягких шампуней для чувствительной кожи;

регулярная чистка ушей;

стрижка когтей каждые 2-3 недели;

наличие лежанки или домика в теплом и защищенном от сквозняков месте.

И наконец, важно обращать внимание на генетику. Дело в том, что у некоторых сфинксов бывают уменьшенные глаза, заворот век или укороченная нижняя челюсть, что требует регулярного осмотра у ветеринара, пишет телеканал "Саратов 24".