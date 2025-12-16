Кинолог назвала худшие породы собак для новичков

Кинолог назвала шесть пород собак, которые могут стать настоящим испытанием для владельцев‑новичков – с ними хлопот хоть отбавляй.

Выбор собаки – дело серьёзное, и важно понимать: не каждая порода подойдёт человеку без опыта. Американский кинолог с восьмилетней практикой Ингрид составила небольшой стоп‑лист. Но это вовсе не приговор – просто каждая из этих пород имеет свои нюансы, и хозяину нужно быть к ним готовым. Речь о темпераменте, образе жизни, поведении и уходе.

Австралийская овчарка (аусси). Это бесконечный генератор энергии и запросов. В квартире ей нужна серьёзная физическая и умственная нагрузка, иначе начнёт скучать и искать не самые приятные способы занять себя. Бордер‑колли. Настолько гиперактивна, что ей постоянно нужно дело – иначе ей скучно. Сибирский хаски. Одна из самых независимых пород. Часто вместо того, чтобы слушаться хозяина, предпочитает уходить "в свободное плавание". Немецкая овчарка. Требует регулярной дрессировки, и хозяин должен быть уверенным лидером. Бельгийская овчарка малинуа. Сложный характер, поэтому лучше подходит активным и опытным владельцам. Дудлы (метисы пуделя). У некоторых представителей этой группы поведение может быть непредсказуемым.

Важно помнить: плохих или хороших пород не бывает. Главное – чтобы ваш образ жизни совпадал с потребностями собаки. Честно оцените свой график и свои планы на годы вперёд. Энергичной собаке нужны не просто прогулки, а полноценная работа. Кузбассовцам стоит спросить себя: "Смогу ли я каждый день уделять этому 2–3 часа в течение 10–15 лет? "

Если хочется почувствовать ответственность заранее, можно попробовать волонтёрство в приюте или взять собаку на передержку. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.