Сколько можно заработать на передержке питомцев и стоит ли этим заниматься

Очередной тренд взорвал соцсети: люди увольняются из офиса и становятся нянями для чужих собак, называя это платным отпуском. Даже название явлению придумали — «собачикл». «Вечерняя Москва» узнала, сколько можно заработать на передержке.

© Вечерняя Москва

Жительница столицы Екатерина Теплова решила временно отказаться от работы риелтора. Говорит, захотелось отдохнуть от общения с клиентами, от необходимости подстраиваться под чужое настроение. Зарабатывать деньги стала в роли няни для собак.

Друзья, знакомые как раз уезжали в отпуск и не могли пристроить животных. Со временем передержка стала хорошим источником дохода.

По словам Екатерины, «собачьим няням» платят большие деньги:

За одну собаку в месяц можно смело брать 50 тысяч. Как правило, у людей, пользующихся такими услугами, высокий уровень доходов и средств они не жалеют.

За один день передержки вполне могут дать и 6 тысяч. Но тут многое зависит от того, как человек себя «продаст». Как минимум о вашей работе должны быть положительные отзывы. Хозяевам пушистиков точно понравится, если вы проявите инициативу.

Я предлагала такой вариант: давайте мы с животными познакомимся, я на ваших собак посмотрю, они посмотрят на меня — чтобы ни у кого никаких сомнений было, — делится опытом девушка. — Надо потратить чуть больше времени до оплаты, чтобы получить максимальную цену.

Молодые и неопытные «няни» опыт и отзывы могут заработать, если, скажем, будут брать собак на прогулку. Всего за 20−30 минут можно заработать 1000 рублей. Вариант тоже неплохой.

Это, конечно, большая ответственность. Но у меня была своя собака, я прожила с ней 12 лет. С таким опытом ответственность становится, скорее, приятной, — говорит Теплова. — На любой другой работе, кстати, ответственности не меньше. Но тут зато благодарные глаза на тебя смотрят, а в офисе порой признательности годами не видишь.

Михаил Шеляков, ветеринарный врач:

Часто бывает такое, что животных, владельцы которых уезжают в отпуск, не с кем оставить. Понятно, что любой другой человек не заменит питомцу хозяина, но заботой, лаской, вниманием можно снизить травмирующие факторы разлуки. Догситтинг можно рассматривать и как основную работу, и как отличную подработку, скажем, для студентов. Конечно, оплата зависит от навыков «собачьей няни». Я думаю, многим людям интересно, чтобы это был ветеринар, кинолог. Принадлежность к профессии не гарантирует, но во многом определяет любовь к животным.

Также «ВМ» выясняла со специалистом, какие условия должны быть соблюдены, чтобы человек мог брать животных на передержку.