В углу ей не место: куда поставить елку в миниатюрной квартире

«Каждый декабрь я вижу одно и то же. Стильные квартиры, продуманные планировки, красивые интерьеры — и елка, виновато зажатая в углу. Как будто ее поставили „на время“, извинились и пообещали скоро убрать. И это всегда обидно, потому что в маленькой квартире елка может работать сильнее, чем в просторном доме», — сетует дизайнер интерьеров Ольга Семенова.

В беседе с WomanHit она дала рекомендации, как найти для новогоднего дерева наиболее выгодное место даже в скромном жилище.

Первое, с чего стоит начать, — это поиск в квартире главного кадра. Того места, куда естественно падает взгляд: с дивана, от входной двери, из кухни. Именно туда и должна встать елка. Даже небольшая, но правильно расположенная, она сразу собирает пространство.

«На границе» пространств

«В квартирах с кухней-гостиной я особенно люблю ставить елку на стыке зон. Между диваном и столом, между кухней и зоной отдыха. Она мягко разделяет пространство и делает интерьер живым. Главное — выбрать стройную форму, без тяжелого низа. Такие елки вытягивают потолок и не съедают проходы. Иногда я предлагаю убрать журнальный столик и поставить елку на его место. Это всегда вызывает паузу. Но почти всегда — восторг после. В декабре столик редко критичен, а елка в центре гостиной моментально превращает обычную квартиру в интерьерную съемку. Дом начинает выглядеть празднично без лишнего декора», — продолжает эксперт.

У окна

Елка у окна работает почти всегда, если не перекрывать свет и не ставить ее вплотную к батарее. Лучше чуть смещать ее в сторону, а не ставить по центру. Так композиция выглядит легче, а окно — шире. Вечером такие интерьеры особенно красивы: дом светится и изнутри, и снаружи.

При входе

Даже в маленькой прихожей елка будет к месту.

«Я выбираю узкие формы, минимум украшений и теплый свет. Очень люблю ставить елку рядом с зеркалом — отражение усиливает ощущение пространства и делает входную зону праздничной уже с первых секунд», — поясняет Ольга Семенова.

Пьедестал

Когда места совсем мало, елку уместно будет поднять повыше. Комод, тумба, устойчивый табурет — отличный вариант для компактных квартир. Все, что уходит с пола, визуально освобождает пространство. Такая елка выглядит аккуратно, современно и совершенно не «временно».

Стена

«Настенные елки я все чаще предлагаю клиентам, которые устали от классики. В 2025 году это уже не компромисс, а осознанный выбор. Гирлянда теплого света, несколько выразительных игрушек, много воздуха вокруг — и стена становится новогодним акцентом, а не фоном», — советует дизайнер.

А что с украшениями

А вот тут стоит быть осторожнее, если вы обладатель крошечной однушки или студии. В маленьких квартирах работает правило: чем тише, тем дороже. Крупные игрушки вместо россыпи мелких, спокойные цвета, мягкий свет. Елка не должна спорить с интерьером — она должна его дополнять.