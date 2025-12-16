В чем причина постоянного зуда у кота

Если ваш кот чешется и вылизывается так часто, что это начинает беспокоить, — не спешите винить только блох. Причин может быть несколько, и не все они лежат на поверхности, как считают авторы канала «ikoshkiru — Мир кошек».

© ГлагоL

Первое, что приходит в голову, — сухость воздуха. Особенно это вероятно зимой, когда от тепла батарей у кошечек сохнет кожа и появляется перхоть. Чтобы решить проблему, поставьте увлажнитель и добавьте в рацион немного омеги.

Коты — крайне нежные создания, которые могут легко заработать аллергию. Они чешутся, чихают, а глазки слезятся. Понять, что именно вызывает реакцию, самому почти нереально — нужен врач.

Проблема может быть в подкожных клещах, которые вызывают жуткий зуд. Просто так вы их не найдете — нужен соскоб кожи. Еще одна причина — постоянный стресс. Может быть, вы уехали надолго из дома или в квартире появился кто-то новый, к кому котик привыкнуть не может.