Как избавиться от грызунов на даче

Автор канала «На даче у деда Егора» уже несколько лет ведет борьбу с мышами и крысами. Пробовал все — ловушки, отраву, ультразвук, но это оказалось бесполезным. И тогда он вспомнил простой бабушкин способ.

Для секретного метода понадобится вермишель, гипс, сахар и подсолнечное масло. Лапшу измельчаем, смешиваем с гипсом в соотношении 1:1, добавляем все остальное. Раскладываем небольшими кучками там, где мыши появляются чаще всего, меняем приманку раз в неделю.

Гипс в мышином желудке быстро каменеет, от чего та погибает. Это происходит не сразу, поэтому мышь успевает далеко убежать от вашего дома, так что убирать ничего не придется. Этот способ безопасен для людей и домашних животных, но все же лучше не рисковать и не оставлять его там, куда могут добраться дети и питомцы.

Также «ГлагоL» рассказывал об еще одной системе защиты дома от грызунов. Борьбу стоит вести по трехдневному плану: заделать все щели монтажной пеной и металлической мочалкой, расставить клеевые ловушки с приманкой и проверять и корректировать их расстановку.