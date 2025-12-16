Названы причины, по которым кошки будят хозяев по утрам

Если у вас дома кошка, значит, вы, скорее всего, встаёте рано. Почему? Эти животные любят будить хозяев ни свет ни заря, и дело здесь не только в голоде. Есть и другие причины.

© Ferra.ru

Биологические ритмы. Активность кошек выше во время рассвета и заката. Однако пики это активности не жёсткие, а могут растягиваться. Рассвет для кота - это не утро, а время, когда мир переходит в другое состояние. В этот сценарий совершенно не вписывается спящий человек.

Предсказуемость среды. Если человек не встаёт в ожидаемое время, то нарушается предсказуемость происходящего для кошки. Поэтому она идёт проверять, чтобы понять, что произошло.

© Ferra.ru

Ассоциации. Если хотя бы несколько раз человек с утра после действий кошки вставал и кормил её, то у неё возникает ассоциация: если разбудить - система оживает.

Спящий человек. Утро - удобное время для кошки для проверки границ. Но делает она это не из вредности, а ради эффективности.