Зачем опытные хозяйки бросают шарики из фольги в бачок унитаза

Зачем бывалые хозяйки кидают шарики из фольги в бачок унитаза? Автор канала Ugra.ru рассказывает, что это отличный способ, который помогает избавиться от неприятного запаха и налета.

Чтобы сделать такие волшебные шарики, смешайте в чашке по две ложки зубной пасты, соды и стирального порошка. Тщательно перемешайте все это дело до получения однородной массы, а потом разделите на три части.

Каждую часть заверните в фольгу, слепите шарик, чтобы смесь была внутри, и проткните его иголкой или зубочисткой в нескольких местах.

Положите эти три шарика в бачок унитаза и используйте его в обычном режиме. Во время смыва вся смесь будет порционно выходить из отверстий, очищая стенки бачка.