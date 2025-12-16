Что происходит с растениями после горячего полива

Что,​‍​‌‍​‍‌ если морозной зимой полить горячей водой комнатные цветы? Ответов на этот вопрос множество. Кто-то утверждает, что горячая вода стимулирует рост растений, приближая цветение. Другие, напротив, уверяют — горячая вода способна погубить растения. Автор канала «Идеальный огород» решил проверить на собственном опыте, кто же все-таки прав.

Он взял восемь горшков — с фикусом, орхидеей фаленопсис, спатифиллумом, комнатной розой, драценой, калатеей, декабристом и хлорофитумом и в половину из них лил воду комнатной температуры, а в половину — воду с температурой 85-90 градусов.

В «горячую» группу попали фикус, орхидея, калатея и декабрист. За час до полива мужчина увлажнил почву, чтобы у растений не было ожога. Горячую воду он лил по краю горшка, стараясь не касаться стеблей и листьев.

В первые дни реакции были разными. Фикус вечером поднял листья, у декабриста на кончиках побегов появились бугорки. Корни орхидеи позеленели, но листья не изменились. А вот у калатеи края листьев пожелтели. Спустя неделю все продвигалось в таком же позитивном направлении, не считая результатов для калатеи — она потеряла несколько листьев, поэтому и полив был отменен.

Интересно, что и у растений из контрольной группы, которые поливались водой комнатной температуры, началась активность: спатифиллум обзавелся новым листом, хлорофитум дал детку. Возможно, на это повлиял не только полив, но и повышенное внимание и уход.

К концу эксперимента было ясно: горячая вода может бурно стимулировать растения зимой, но ее действие выборочно и подходит она не всем. Помните, что пробовать такой метод стоит только на свой страх и риск.

