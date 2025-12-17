Простая подкормка для огурцов, которая работает

«Три ложки в воду, и поливаешь огурчики», — так учил автора канала «Твоя дача» его дедушка. У него всегда огурцов было столько, что можно было сразу выставлять на продажу. А весь секрет в гумате кальция.

© ГлагоL

Делал он так: три ложки гумата разводил в бочке воды. Этим раствором поливал огурцы раз в неделю, по 2-3 литра под каждый куст. Это не просто удобрение — там и калий, и азот, и фосфор, и железо, и цинк, — все, что нужно нашим зеленым друзьям.

Для лучшего эффекта можно промульчировать грядки слоем примерно сантиметров в 15. Так влага будет дольше держаться в земле и не позволять образовываться корке.

Кстати, сам гумат кальция полезен не только для огурцов. Он делает почву более рыхлой, снижает кислотность и защищает от вредителей.

Также «ГлагоL» рассказывал о выборе огурцов для сезона 2026 года. Советуют избегать китайских сортов и выбирать те, что остаются сочными и не грубеют. Отличный вариант — «Атос», который плодоносит в любую погоду.