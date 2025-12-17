Как заделать трещину в стене: бюджетные способы, которые работают годами
Трещина в стене — вещь привычная, но смотреть на нее и не делать ничего уже невозможно. Хорошая новость: заделать ее можно своими руками, и это может быть не только быстро и дешево, но и весьма надежно. Конечно, многое тут зависит от размера трещины, но автор канала «Твоя дача» предлагает варианты на все случаи жизни.
Для тонких, примерно волосковых трещин подойдет акриловый герметик. Он эластичный, хорошо заполняет пустоты и потом спокойно красится. Можно также использовать обычную финишную шпаклевку. Ее наносят шпателем, дают высохнуть и шлифуют.
Если отверстие в стене более 5 мм, то, скорее всего, ее нужно будет заделать при помощи ремонтного штукатурного раствора на цементной основе. А если стена побелена, то можно использовать полиуретановый герметик — он лучше тянется и не боится вибрации.
А вот если дыра сквозная или шире полсантиметра, тут придется попотеть. Для начала ее нужно расширить и убрать все, что уже начало откалываться. После этого проходимся щеткой или пылесосом, чтобы убрать пыль. Если заметили плесень, то обработайте все антисептиком.
Для лучшего сцепления подчищаем края трещины, а сверху проходимся грунтовкой для укрепления. После ее высыхания можем наносить любые растворы, шлифовать и красить.