Как заделать трещину в стене: бюджетные способы, которые работают годами

Трещина​‍​‌‍​‍‌ в стене — вещь привычная, но смотреть на нее и не делать ничего уже невозможно. Хорошая новость: заделать ее можно своими руками, и это может быть не только быстро и дешево, но и весьма надежно. Конечно, многое тут зависит от размера трещины, но автор канала «Твоя дача» предлагает варианты на все случаи жизни.

© ГлагоL

Для тонких, примерно волосковых трещин подойдет акриловый герметик. Он эластичный, хорошо заполняет пустоты и потом спокойно красится. Можно также использовать обычную финишную шпаклевку. Ее наносят шпателем, дают высохнуть и шлифуют.

Если отверстие в стене более 5 мм, то, скорее всего, ее нужно будет заделать при помощи ремонтного штукатурного раствора на цементной основе. А если стена побелена, то можно использовать полиуретановый герметик — он лучше тянется и не боится вибрации.

А вот если дыра сквозная или шире полсантиметра, тут придется попотеть. Для начала ее нужно расширить и убрать все, что уже начало откалываться. После этого проходимся щеткой или пылесосом, чтобы убрать пыль. Если заметили плесень, то обработайте все антисептиком.

Для лучшего сцепления подчищаем края трещины, а сверху проходимся грунтовкой для укрепления. После ее высыхания можем наносить любые растворы, шлифовать и красить.