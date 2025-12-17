5 рабочих приёмов: повар рассказал, как красиво сервировать новогодний стол
Эффектно оформить стол в самую волшебную ночь года можно без декоратора и горы посуды. Николай Братерский, повар с сервиса Профи.ру, в беседе с «Чемпионатом» поделился рабочими советами.
- Начните с салфеток. Вместо классических колец используйте хлопковую ленту или веточку розмарина, перевязанную бечёвкой. Розмарин не только выглядит дорого, но и наполнит помещение приятным ароматом. «Главное: не используйте искусственные украшения для салфеток, они удешевят ваши кадры стола для соцсетей», — советует эксперт.
- Поставьте тарелку на тарелку. Возможно дома нет дизайнерских подстановочных тарелок и покупать их ради одного вечера не стоит. Можно заменить их обычными, но контрастными по цвету. Поставьте белую тарелку на чёрную, матовую — на глянцевую. Таким образом у стола моментально появится визуальный объем.
- Ставка на монохром с одним цветным акцентом. Не стоит использовать одновременно и яркую скатерть, и пёструю посуду. Лучше собрать всё в одной гамме, например, кремовой, а цвет добавить только в одной детали: подойдут зёрна граната на салате или бокалы цвета шампанского.
- Не забывайте, что еда может быть частью декора. Но речь не о фруктах в вазах — это прошлый век. Лучше сделайте съедобную композицию: поставьте свежие травы или хлебные палочки в стаканы, положите мандарины в миску со льдом. Так еда будет выглядеть живо и ароматно.
- Свет как главный стилист новогоднего стола. Вместо верхнего света воспользуйтесь 2-3 локальными источниками на столе. Настольные лампы, свечи в прозрачных стаканах — идеальный вариант. Мягкие тени способны превратить обычный стол в уютный ресторанный зал.